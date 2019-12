TMW - Livorno, terminato l'incontro con Pillon: in serata la decisione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' giunta al capolinea, anche se si attende ancora la comunicazione ufficiale, l'avventura di Roberto Breda a Livorno. E, secondo quanto raccolto da TMW, il club avrebbe individuato in Giuseppe Pillon il successore: l'incontro tra il club e il mister ex Pescara si è concluso poco fa, e stasera le parti si riaggiorneranno per la decisione finale.