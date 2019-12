Napoli-Genk, le ufficiali: Lozano out a sorpresa. Mertens-Milik davanti

Fuori Hirving Lozano: è questa la mossa a sorpresa di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che sceglie la coppia d'attacco Milik-Mertens per la partita di questa sera contro il Genk. Finora, il messicano era stato sempre schierato come titolare nelle gare giocate in Champions dai...