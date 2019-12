Paolo Tramezzani e il Livorno, firma ad un passo. L’allenatore fresco di risoluzione con l’APOEL sta per firmare il contratto che lo legherà agli amaranto fino al termine della stagione con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Decisivo il lavoro di Marco Piccioli e dell’avvocato Gaetano Mari per risolvere la delicata questione burocratica con l’APOEL Nicosia. Tramezzani e il Livorno, ci siamo...