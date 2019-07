Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il jolly, può agire sia come centrale difensivo sia come mediano, Enrico Del Prato classe ‘99 sarà a breve un giocatore del Livorno. Come raccolto dalla nostra redazione il giocatore dell’Atalanta è infatti prossimo a svolgere le visite mediche con il club labronico.