tmw Luci: "Onorato di essere accostato all'Ascoli. Ma preferisco dedicarmi al ruolo di agente"

vedi letture

Nella giornata di oggi il nome di Alessandro Luci, ex direttore sportivo di Viterbese, Grosseto, Lupa Roma e Giulianova, è stato accostato all'Ascoli come possibile sostituto dell'attuale ds Antonio Tesoro per la prossima stagione. Il diretto interessato, che ora si sta dedicando al lavoro di agente (società Football Factory), ai nostri microfoni ha voluto smentire le voci: “Sono onorato delle voci e dell'interesse nei miei confronti da parte di una società importante, seria e gloriosa come l'Ascoli. Sono legato da un rapporto di amicizia con il patron Pulcinelli, l'ad Di Naso e l'attuale ds Tesoro, ma non ci sono stati contatti. - conclude Luci - In questo momento non sto pensando di tornare a fare il direttore sportivo, preferendo dedicarmi ad altre attività sempre nel mondo del calcio”.