© foto di Federico Gaetano

Nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com , l'attaccante della Giana Erminio Jacopo Manconi, di proprietà del Perugia e in prestito alla formazione lombarda, ha parlato anche di quello che potrà essere il suo futuro: "E’ chiaro che risalire in B è il mio obiettivo, l’ambizione la hanno tutti. Finora se non sono stato al massimo delle mie possibilità è anche responsabilità mia, non solo di tante situazioni capitate, ma ora voglio fare bene per dimostrare che poi potrò essere da Perugia. Un po’ di pressioni è normale ci siano, ma a me le pressioni piacciono”.