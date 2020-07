tmw Marino-Empoli, addio a fine stagione. Vicino l’accordo con la SPAL

È Pasquale Marino il nome forte in casa SPAL (dopo aver sondato anche Eugenio Corini). Contatti in corso, l’attuale allenatore dell’Empoli è vicino alla panchina del club di Ferrara. Oggi in campo con l’Empoli a caccia dei playoff, poi una volta finito il campionato le strade si separeranno. E la SPAL è in pressing...