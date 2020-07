tmw Monza-Carlos Augusto, frenata: il Corinthians non è convinto, novità in due settimane

Sembrava molto vicino l'approdo di Carlos Augusto al Monza, secondo grande colpo dopo l'arrivo del danese Gytkjaer dal Lech Poznan. Invece per il difensore brasiliano c'è da registrare un rallentamento deciso voluto dal Corinthians: il club non è completamente convinto di accettare la proposta del Monza di 3,7 milioni di euro più il 50% della prossima rivendita. Questo perché ci sono molte squadre interessate, anche in Italia, come Genoa, Torino e Inter.

NOVITÀ RIMANDATE - Così i brianzoli si sono dati appuntamento entro un paio di settimane con la dirigenza del club brasiliano, sperando che l'affare abbia il semaforo verde. Ora, però, è evidente la frenata sull'asse Monza-San Paolo.