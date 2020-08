tmw Monza, ecco Colpani dall'Atalanta. Col giocatore c'è già l'accordo in caso di A

vedi letture

Il Monza ha vinto la folta concorrenza e si è aggiudicato le prestazioni di Andrea Colpani, che arriverà in biancorosso dall’Atalanta: un prestito con diritto di riscatto, che diverrà obbligo in caso di promozione in A.

Ma c’è di più: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in previsione del possibile riscatto, tra Colpani e il Monza c’è accordo su base quadriennale, per una cifra che si aggira intorno ai 450000 euro.