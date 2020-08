tmw Monza, Franco e Del Frate ai saluti: ad attenderli c'è la Pro Sesto in Serie C

Nuova avventura per Michele Franco e Federico Del Frate, rispettivamente terzino sinistro e portiere, in uscita dal Monza. I giocatori, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, approderanno nelle prossime ore alla Pro Sesto in Serie C. Il difensore a titolo definitivo, mentre il portiere con la formula del prestito.