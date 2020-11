tmw Monza, Lazzarini: "Spal brava a sfruttare gli episodi. Il nostro percorso è più difficoltoso"

vedi letture

La sconfitta per 2-0 rimediata sul campo della Spal sancisce l'eliminazione dalla Coppa Italia del Monza. Alessandro Lazzarini, vice allenatore di Brocchi (oggi assente), ha analizzato la partita del Mazza in conferenza stampa.

L'obiettivo mai nascosto è la promozione in Serie A: la sconfitta di oggi può dunque essere considerata meno dolorosa?

"La società è ambiziosa e abbiamo una rosa all'altezza per fare ciò che ci viene richiesto. Il percorso, però, è lungo e difficoltoso: abbiamo tredici elementi nuovi; siamo stati la prima squadra ad avere undici giocatori positivi al Covid-19; abbiamo degli stranieri che devono ancora imparare la lingua e conoscere il campionato di Serie B. È normale che per una Spal, un Brescia o un Lecce il percorso in partenza sia un pochino più semplice. Bisogna avere pazienza, i numeri non sono negativi, soprattutto in campionato: siamo la seconda miglior difesa e, inoltre, creiamo tantissime occasioni da rete. Stiamo sereni e continuiamo a lavorare".

Come prosegue l'ambientamento di Maric e Gytkjær? Vi aspettavate qualcosa in più a questo punto della stagione?

"Bisogna dare tempo ai ragazzi, come detto devono imparare lingua e campionato. Hanno potenzialità importanti, bisogna solo avere pazienza perché il percorso è più complesso. Però, abbiamo il margine per farcela".

La squadra poteva fare di più?

"Io ho visto una gara equilibrata. La Spal è partita meglio, poi abbiamo preso le misure e creato delle occasioni anche noi. Gli episodi poi hanno fatto la differenza perché la Spal non ha tirato venti volte in porta: hanno sfruttato meglio una ripartenza, dove sembra ci sia anche un fuorigioco. In occasione del 2-0 hanno poi approfittato di un altro episodio, dove noi siamo stati ingenui perché non abbiamo coperto una palla su punizione: loro poi sono ripartiti e hanno raddoppiato. La partita l'ha vinta l'esperienza della Spal e la loro capacità di sfruttare gli episodi".

Come mai nel secondo tempo il Monza è stato più passivo?

"Non sono d'accordo, la squadra ha cercato di giocare e creare occasioni. Ripeto: la Spal è stata semplicemente più brava di noi a sfruttare gli episodi".