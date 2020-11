tmw Monza, nessuna indagine sul club. I brianzoli tranquilli dopo la visita della Dda di Milano

Dopo la notizia battuta dall’Ansa di un controllo presso la sede del Monza da parte della Dda di Milano, il club brianzolo ha voluto fare chiarezza. La società, che si dichiara tranquilla, ha fatto sapere di non essere indagata e che si è trattato di un controllo come altri che hanno riguardato anche altre aziende in questi giorni. Sulla questione dei tamponi rapidi, il Monza fa sapere di effettuarli come un di più rispetto a quanto previsto dal protocollo.