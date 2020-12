tmw Monza, nessuna presentazione per Balotelli. L'attaccante vuole pensare solo al campo

Non ci sarà alcuna presentazione ufficiale per Mario Balotelli quale nuovo attaccante del Monza. Il giocatore, stando a quanto trapelato dal club brianzolo, preferisce parlare sul campo, evitare interviste e conferenze per concentrarsi in quella che è la sua nuova avventura nel calcio italiano. Con la volontà di dimostrare ancora una volta il proprio valore.