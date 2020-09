tmw Monza, prima una cessione poi l'arrivo di Brunetta: sarà prestito con obbligo di riscatto

Per Brunetta è sempre più Monza. L'affare è impostato e pronto per essere definito, il club brianzolo cederà un giocatore e poi definirà l'arrivo dell'argentino. Servirà poi un po' di tempo per la definizione, il proprietario del Godoy Cruz e Berlusconi sono al momento colpiti da COVID-19 e dall'argentina spiegano che non appena recupereranno vorranno annunciare l'affare. Il giocatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto.