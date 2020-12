tmw Monza, si avvicina la prima convocazione per Balotelli: da oggi lavora in squadra

Prima convocazione che si avvicina per Mario Balotelli, da qualche settimana tesserato con il Monza: l'ex Brescia potrebbe essere in squadra per la sfida alla Salernitana del prossimo 30 dicembre, quindi ancora out per la sfida di domenica contro la Cremonese. Il giocatore, dopo aver lavorato a parte a lungo per tornare in condizione, si è riunito oggi al gruppo brianzolo e potrebbe essere prestissimo al servizio di mister Brocchi