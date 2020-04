tmw Morganella: “Manca il campo, ma prima la salute. Quando ho rotto i denti a Ujkani...”

“Le mie esperienze più belle? Palermo e Novara. Ho grandi ricordi di entrambe le piazze. Anche se a Novara ho fatto male a Ujkani...”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” il difensore del Livorno, Michel Morganella. “Partita contro il Bologna, palla in profondità, Samir esce, cade e mi schiaccia: gli sono saltati i denti. Ma gli ho fatto un favore, adesso - continua Morganella scherzando - è più bello. La ripresa del campionato? Da giocatore mi manca il campo, gli allenamenti, la competizione. Vorrei si riprendesse. Ma la salute viene prima di tutto. Meglio prima risolvere la situazione e non rischiare nulla. Poi tutti abbiamo voglia di finire il campionato, non sarà un problema - conclude - saltare le vacanze per giocare”.