TMW - Morrone: "Caos Trapani? In B le criticità si risolvono prima che in C"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il presidente dell'ADICOSP (Associazione Direttori Collaboratori Sportivi) Alfonso Morrone, oltre a toccare i temi caldi della Serie C, ha parlato anche di Serie B e del Trapani, proprio in relazione ai club che stanno vivendo, nel professionismo italiano, un momento di difficoltà: "La situazione del Trapani la seguo dagli organi di informazioni. In B avendo una contribuzione rilevante rispetto alla C credo che molte criticità si possano risolvere più facilmente. Spero per i tifosi siciliani di poter vedere per molti anni la loro squadra in quella categoria acquisita meritatamente sul campo lo scorso anno”.