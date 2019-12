Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In conferenza stampa dopo la sconfitta di Chiavari il tecnico dell'Empoli Roberto Muzz ha parlato della sua squadra dicendosi insoddisfatto di gioco e risultato: "La prestazione non mi è piaciuta, ma soprattutto l'atteggiamento. Quando ci manca quella cattiveria e quello che è c'è stato sabato, stiamo parlando del niente. L'Entella ha fatto poco per vincere. Non siamo stati aggressivi, non abbiamo fatto la partita. Dispiace perché dopo sabato sembrava che avessimo intrapreso la strada giusta e invece c'è ancora tanto da lavorare. Vorrei un Empoli più operaio e meno tacco e punta".

Il campo sintetico?

"Qualche difficoltà ce l’ha data anche il campo. Non è però una scusa. Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Non è il mio spirito. Sono uno che combatte e voglio farlo fino all’ultimo. La colpa è mia che ancora non ho trasmesso questa cattiveria, fra virgolette, durante la settimana e lavorerò su questo".

L'espulsione di Balkovec?

"Credo sia il nervosismo. L'arbitro non ci ha dato un rigore però gliel'ho detto: come sbagliamo noi, sbaglia anche l'arbitro".