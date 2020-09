tmw Napoli, frenata della Salernitana su Tutino. Palmiero è invece vicino al Chievo

Luca Palmiero e Gennaro Tutino sono in uscita dal Napoli. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il primo è prossimo all'accordo con il Chievo Verona, dove arriverà in prestito con diritto di riscatto, mentre intorno a Tutino si apre una nuova puntata di quella che sembra essere la telenovela di questa sessione di mercato. Ci sarebbe stata infatti una frenata della Salernitana, mentre restano in lizza Lecce e Pescara.