TMW - Novara e Pro Vercelli sullo svincolato Laverone. Ma solo in caso di B

© foto di Federico Gaetano

L'Avellino non parteciperà alla prossima Serie B e tanti calciatori sono di conseguenza alla ricerca di una squadra. Tra questi c'è Lorenzo Laverone, che però ha diverse proposte al vaglio. Come raccolto dalla nostra redazione, l'esterno classe '89 ha avuto dei contatti con il Novara e la Pro Vercelli, che però lo prenderebbero soltanto in caso di Serie B. Sull'ex Salernitana ci sono anche alcuni club importanti in Serie C, categoria in cui può pensare di scendere per portare avanti un campionato al top. Ad ogni modo decisione sarà presa non appena si delineerà bene la situazione legata ai campionati di B e C, pertanto sono attesi sviluppi per il suo futuro.