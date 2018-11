TMW - Padova, Bisoli in bilico: salgono le quotazioni di Breda

© foto di Federico Gaetano

Da sfavorito a primo nome per la panchina del Padova. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione è questa la parabola che sta vedendo come protagonista Roberto Breda. L'ex tecnico del Perugia, esonerato dal club umbro con la qualificazione ai playoff già raggiunta, è infatti il favorito per la panchina dei biancoscudati qualora la dirigenza decidesse per l'esonero di Pierpaolo Bisoli. Per il tecnico emiliano decisivo il derby contro il Cittadella.