TMW - Padova, cercasi portiere: contatti per Pomini

Padova alla ricerca di un portiere per gennaio. Contatti informali per Alberto Pomini, in scadenza con il Palermo. I biancoscudati ci pensano, Pomini è un’idea, che piace anche al Cosenza. Il Palermo però potrebbe avere l’intenzione di rinnovare e mantenere uno dei suoi uomini chiave per lo spogliatoio. Pomini e il mercato, il Padova studia la situazione...