TMW - Padova, tentativo in corso per Baraye del Parma

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In questi minuti il Padova sta provando a chiudere un importante colpo in entrata proveniente dalla Serie A. I dirigenti dei biancoscudati stanno trattando con il Parma il cartellino dell'attaccante Yves Baraye in uscita dal club ducale dopo una prima parte di stagione fuori dai piani tecnici di D'Aversa.