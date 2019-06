TMW - Palermo, addio a Delio Rossi. Le ultime sulla panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Palermo e Delio Rossi non continueranno insieme. La società rosanero pare abbia già comunicato al tecnico la volontà di non proseguire il rapporto. Si cercherà quindi un nuovo tecnico. Tante le ipotesi per il futuro, con Eugenio Corini prima opzione per la panchina del futuro: l’allenatore del Brescia incontrerà tra stasera e domani il Presidente Cellino e valuterà se ci saranno le condizioni per proseguire insieme oppure no. Se l’incontro tra le parti non dovesse andare bene, per Corini potrebbe profilarsi il ritorno a Palermo. I rosanero valutano anche altri profili tra cui Vivarini. Intanto è addio con Delio Rossi...