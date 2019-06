TMW - Palermo-Alastra, prove di rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Alastra e il Palermo, prove di futuro ancora insieme. Il portiere classe 97 potrebbe proseguire la sua avventura in rosanero. Contatti precedenti alla rivoluzione societaria lasciano presagire un’attenta valutazione del Palermo sul promettente portiere siciliano, che alcune dinamiche di mercato targate Zamparini portano fuori dal percorso di crescita in rosanero in favore di Josip Posavec poi rivelatosi un flop di natura tecnica ed economica. Ora lo scenario sembrerebbe destinato a cambiare e potrebbero esserci sviluppi nelle prossime settimane. Alastra e il Palermo, al lavoro per continuare insieme...