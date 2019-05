TMW - Palermo, alle 19 partiti i ricorsi alla Corte d’Appello: gli scenari

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Sono partiti intorno le ore 19 i ricorsi del Palermo alla Corte d’Appello della FIGC per la sentenza di primo grado del TFN che ha sanzionato i rosanero con la retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie B e per richiedere la sospensiva cautelare dei playoff in attesa del secondo grado.

Domani, probabilmente dopo il Consiglio Federale, la Corte d’Appello della FIGC si riunirà per decidere se sospendere i playoff. Mentre tra martedì e mercoledì della prossima settimana dovrebbe tenersi l’udienza per il secondo grado di giudizio. Ore calde e tanto caos, la Serie B attende di capire se venerdì si giocheranno i playoff oppure no. E il Palermo spera ancora nel secondo grado...