Palermo e Foggia non ci stanno. Il Consiglio di Lega Serie B oggi ha deliberato la retrocessione di Palermo, Padova, Carpi e Foggia. I rosanero sono stati condannati in primo grado alla retrocessione all’ultimo posto per irregolarità amministrative, quindi su indicazione della Lega B non si giocheranno i playout mentre verrà garantito lo svolgimento regolare dei playoff nelle date prestabilite. Qualcosa non torna: se il Palermo vincesse il ricorso in appello andrebbe rivista ulteriormente la griglia del campionato, così come il Foggia che potrebbe avere restituito un punto in classifica. Le due società presenteranno ricorso, quindi la palla passerà alla FIGC che potrebbe bloccare lo svolgimento dei playoff e annullare quanto stabilito dal Consiglio in attesa della sentenza di secondo grado che riguarda il Palermo e anche l’appello del Foggia. Ore calde, caos in Serie B. E ora alla FIGC l’ultima parola....