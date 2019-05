© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo retrocesso in Serie C. Si, ma nulla è ancora certo perché la società rosanero dopo la decisione del TFN presenterà ricorso.

Contestualmente il TFN ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti di Zamparini per un difetto di notificazione dell’atto che è stato notificato dall’avvocato in assenza di elezione di domicilio. Nei giorni scorsi era stata ipotizzata l’improcedibilità anche nel caso del Palermo, in realtà il caso di specie non si sovrappone rispetto alla decisione del provvedimento relativo a Paolo Cannavaro menzionato dalla difesa del Palermo durante l’udienza di venerdì. Il Palermo adesso concentrerà la propria attenzione sui profili di merito, probabilmente sostenendo che la Covisoc ha sempre dato parere favorevole all’iscrizione ai campionati (vengono contestate irregolarità gestionali e amministrative tali da non consentire l’iscrizione). E nello scenario della giustizia sportiva la decisione della Covisoc di ammettere il Palermo al campionato rappresenta un momento di prova insuperabile sulla bontà della documentazione richiesta. Previsto lo slittamento dei playoff di qualche settimana, intanto il Palermo prepara il ricorso e la sensazione è che tra qualche giorno ai rosanero verrà restituita la Serie B senza i punti utili a disputare i playoff. Il caos in Serie B non finisce mai...