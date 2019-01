Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene di mercato dalla massima serie Messicana per Ilija Nestorovski. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Club America avrebbe messo sul piatto nove milioni di euro per acquistare il bomber macedone dal Palermo. Offerto al giocatore anche un ingaggio di rilievo, ma per il momento il centravanti rosanero non sembra essere convinto