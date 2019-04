TMW - Palermo, intesa di massima con Delio Rossi: domani l’annuncio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo allenatore per il Palermo. Dopo l’esonero di Roberto Stellone, in arrivo Delio Rossi. Intesa di massima raggiunta, durata del contratto subordinata al raggiungimento della promozione in Serie A. Domani la firma e l’annuncio. Delio Rossi torna a Palermo otto anni dopo, con lui anche il collaboratore Fedele Limone.