Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo non iscritto in Serie B.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società ha ricevuto la PEC attraverso la quale la Co.Vi.So.C ha esprsso il proprio parere sfavorevole per l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie B. Non sono stati rispettati i criteri economici finanziari