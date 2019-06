TMW - Palermo, niente soldi sui conti dei calciatori. Vertici via dalla città

Lunedì pomeriggio il dg del Palermo Fabrizio Lucchesi lo aveva garantito mettendoci la faccia: stipendi dei calciatori pagati, pagamenti fatti. L’ultimo aggiornamento di TuttoMercatoWeb delle 10:09 di oggi è che sui conti correnti dei calciatori del Palermo non sono arrivati i soldi degli emolumenti. Intanto nella sede del Palermo è segnalato l’organo di controllo, Deloitte, che si occuperà di verificare tutti i documenti. Deloitte però non troverà nessuno della proprietà del Palermo e neppure il direttore generale Fabrizio Lucchesi che dieci giorni fa invece ha percepito il 50% del compenso di maggio. In sede sono segnalati soltanto i dipendenti. Nelle prossime ore i calciatori (che hanno chiesto copie contabili e riferimenti bancari ai vertici societari sentendosi rispondere con frasi del tipo: “non vi fidate?”) divulgheranno un comunicato attraverso l’AIC. La situazione del Palermo peggiora ora dopo ora...