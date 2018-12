Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il Palermo avrebbe messo gli occhi su Davide Frattesi per gennaio. I rosanero avrebbero indivduato nel centrocampista del Sassuolo ma in prestito all’Ascoli il giocatore giusto per tentare di centrare l’obiettivo promozione.