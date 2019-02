TMW - Palermo, per Follieri giornata interlocutoria: gli aggiornamenti

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Giornata di incontri con enti e istituzioni per Raffaello Follieri, potenziale acquirente del Palermo. L’imprenditore oggi era segnalato in città, ha avuto una serie di meeting interlocutori che al momento non hanno portato ad una conclusione positiva della trattativa. La sensazione è che domani o comunque entro pochi giorni si possa arrivare ad un esito positivo o negativo che sia. Poche ore o giorni e si capirà definitivamente se Follieri davvero acquisirà il Palermo oppure no. Al momento, comunque, non è stato concluso alcun affare.