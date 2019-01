TMW - Palermo, se ne va il bluff Holdsworth. Foschi resta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dean Holdsworth lascia il Palermo, anche se in realtà non è mai arrivato e non è mai stato protagonista attivo del mercato rosanero. Nessun licenziamento ufficiale per Rino Foschi, che al momento resta al suo posto. E Holdsworth, che si è appropriato soltanto sui social network di un ruolo che non gli appartiene creando un caos evitabile, se ne va senza lasciare traccia...