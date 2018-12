TMW - Palermo, Struna ai saluti: quadriennale con lo Houston Dynamo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aljaž Struna sta per salutare il Palermo. Il difensore è ad un passo dal trasferimento in MLS. La nuova avventura dello sloveno si chiamerà Houston Dynamo per le prossime quattro stagioni. Un colpo in uscita per il Palermo, che grazie alle abilità del Direttore Foschi è riuscito a monetizzare da un calciatore in scadenza che non aveva intenzione di rinnovare. Trattativa ai dettagli, Struna è prossimo a dire addio al Palermo...