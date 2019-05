Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Giornata cruciale per il futuro del Palermo: oggi la Procura FIGC chiederà la Serie C (o in alternativa il -15 in classifica). Raggiunto in quel di Roma a pochi minuti dall'udienza, il presidente dei rosanero, Walter Tuttolomondo, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni. Comprensibilmente, senza sbilanciarsi: "Per usare un termine calcistico non azzardiamo pronostici. Siamo qui per supportare il collegio difensivo. Auspichiamo in un giudizio equilibrato, sereno e corretto".