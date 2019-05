© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

È stata fissata per giovedì alle 14.30 l’udienza di secondo grado dopo la decisione del TFN che ha decretato la retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie B. I rosanero attendono di conoscere il proprio futuro, esattamente in quale categoria giocheranno il prossimo anno. Appuntamento a venerdì 24 per la sentenza...