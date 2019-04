© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

York Capital e il Palermo, firma del contratto preliminare ai dettagli. Scambio di documenti e ultime formalità burocratiche in corso. Siamo ormai alle battute conclusive, domani potrebbe arrivare la firma dell’accordo preliminare che prevede l’immissione di poco meno di due milioni nelle casse del Palermo da parte del fondo in attesa di formalizzare successivamente l’accordo per l’acquisto della società. Tempi tecnici e qualche formalità da risolvere, a dimostrazione della serietà delle parti in causa rispetto alle precedenti operazioni che hanno visto coinvolto il Palermo. York Capital fa sul serio, nel mirino c’è il rilancio rosanero...