tmw Parma, Alastra torna al Pescara: ceduto in prestito

Fabrizio Alastra torna al Pescara. Il Parma ha ceduto in prestito il portiere classe 97 al club che lo aveva già ingaggiato durante il mercato di gennaio apprezzandone le qualità in allenamento e anticipando alcune squadre di B e fascia alta di Serie C. Gli occhi del Parma per il futuro, ma nel presente c’è il Pescara. Fabrizio Alastra è di nuovo biancoblu...