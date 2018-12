© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non mancano gli interessamenti in Serie B per Alessandro Deiola, centrocampista classe '95 che nel girone d'andata della Serie A 2018/19 con la maglia del Parma ha collezionato nove presenze. Il giocatore nato a San Gavino Monreale piace a Hellas Verona, Brescia e Lecce, tutte squadre che hanno come obiettivo per la seconda parte di stagione la promozione nel massimo campionato.