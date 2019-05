TMW - Perugia, accelerazione per il tecnico Camplone

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Nome nuovo per la panchina del Perugia dopo il divorzio da Alessandro Nesta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi ci sarebbe stata un’accelerazione per Andrea Camplone fermo dal settembre del 2017 quando venne esonerato dal Cesena. Gli altri nomi sondati in questi giorni sono quelli di Massimo Oddo, Fabio Grosso – entrambi attualmente senza squadra - che sembrano essere le due alternative più credibili. Cristian Bucchi del Benevento e Alessandro Dionisi dell’Imolese invece sembrano invece più defilati.