TMW - Perugia, accordo con Nzita: firmerà triennale con opzione

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Futuro in Italia per Mardochee Nzita, esterno mancino classe 2000 nato in Congo ma naturalizzato belga. Il calciatore, secondo quanto raccolto da TMW, ha trovato un accordo con il Perugia su base triennale con opzione per la quarta stagione in Umbria. Nzita ha deciso, nelle scorse settimane, di non firmare il contratto da professionista con l'Anderlecht dopo aver militato nelle giovanili del club belga.

Concorrenza battuta. Il Perugia, che in giornata ha ufficializzato l'arrivo di Massimo Oddo in panchina, ha superato l'AZ Alkmaar e lo Standard Liegi nella corsa al ragazzo. Il terzino approda in Serie B, dopo aver detto no all'Olanda e al Belgio.