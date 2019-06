TMW - Perugia, c'è il Benevento sulle tracce di Bianco

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raffaele Bianco (31) continuerà a giocare in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il centrocampista ex Carpi interessa al Benevento e negli ultimi giorni anche il Palermo aveva manifestato un certo apprezzamento. Nell'ultima stagione, il calciatore nato ad Aversa ha collezionato 24 presenze in cadetteria con il Perugia.