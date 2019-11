TMW - Perugia, fiducia in Oddo. Il tecnico non è a rischio

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Nonostante la pesante sconfitta, la seconda di fila dopo quella contro il Cittadella prima della pausa, subita in casa del Pordenone – 3-0 per i neroverdi – la panchina del Perugia resta salda. Il tecnico Massimo Oddo infatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non è a rischio esonero e potrà quindi continuare il proprio lavoro alla guida degli umbri che nella prossima giornata affronteranno un’altra diretta concorrente nella corsa ai piani alti della classifica come il Pescara.