© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un nuovo rinforzo per il Perugia. In arrivo Daniel Pavlovic, classe 88 attualmente svincolato. Ex Frosinone e Crotone, il difensore sosterrà le visite mediche in giornata e poi si legherà al club di Santopadre fino a giugno. Il Perugia si muove sul mercato anche a marzo, ecco Pavlovic...