TMW - Perugia, incontro a Milano con gli agenti di Falasco

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Giornata di contatti a Milano per il Perugia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club umbro ha incontrato l'entourage di Nicola Falasco, terzino sinistro classe 1993 finito negli ultimi giorni nel mirino del Chievo Verona in Serie B e del Monza di Galliani e Brocchi in Serie C.