TMW - Perugia, no di Falasco alla C: c'è l'ipotesi ChievoVerona

Non ci sarà la Serie C nel futuro di Nicola Falasco, esterno mancino del Perugia classe '93 accostato nelle scorse ore a qualche club della terza categoria che punta alla promozione.

Le ragioni. Prettamente tecniche, perché il terzino dopo una buona stagione vissuta in Umbria è tenuto in grande considerazione dal suo club ma anche dal nuovo staff tecnico che fa capo a Massimo Oddo. Falasco, cresciuto nel settore giovanile del Brescia, potrebbe proseguire l'avventura a Perugia oppure tentare un'altra esperienza in B senza escludere di giocarsi il posto in una squadra di medio valore in A.

Le richieste non mancano. Il mercato intorno a Falasco si muove e potrebbe schiudersi la porta della massima categoria, ma anche quella del ChievoVerona che punta a una immediata risalita in Serie A. I primi interessi sono stati registrati, nei prossimi giorni potrebbe pervenire una proposta concreta.