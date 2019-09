TMW - Perugia, Oddo: "Mancati nella mentalità e nell'atteggiamento"

Fonte: dall'inviata Claudia Marrone

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo nel post gara di Empoli ha parlato in conferenza stampa della sconfitta per 3-0 subita contro i toscani strigliando la squadra: “Sono mancati mentalità e atteggiamento, ed è questo che ha fatto la differenza tra noi e loro: sono stati cinici, più di noi, che abbiamo poi reagito ma rimetterla in piedi dopo il 2-0 non era facile. Formazione? In campo mando sempre chi ritengo idoneo al match, a volte azzecco e a volte sbaglio, oggi evidentemente ho sbagliato. Però la stanchezza mentale ha poi fatto il suo, nella ripresa soprattutto ci siamo anche disuniti. Ma sono felice per la sconfitta, ci riporta coi piedi per terra e ci serve per la nostra crescita: analizziamo cosa non è andato. Però non credo che la mia squadra sia inferiore all'Empoli, lo è stata oggi a livello mentale: comunque niente tragedie, solo un incidente di percorso che ci può stare”.

Voi e loro sarete fra i grandi protagonisti della stagione?

“Sicuramente sono due formazioni attrezzate a far un campionato di vertice, ma in B non conta solo il lato tecnico, ci sono tanti altri fattori. Se noi approcciamo le partite come oggi andiamo poco lontano, ma sono convinto che sarà una sconfitta dalla quale trarremo benefici”.

Il calendario ora vi mette di fronte a squadre che puntano alla parte sinistra della classifica. È preoccupato?

“Ripeto che oggi abbiamo perso per un atteggiamento mentale sbagliato. Non sono preoccupato di niente, anche questo fa parte di un percorso di crescita”.