TMW - Perugia, per la panchina è sfida Grosso-Oddo

Dopo Alessandro Nesta il Perugia punta un altro campione del Mondo del 2006 per affidargli la panchina. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com in pole al momento ci sarebbe Fabio Grosso, reduce dall’esonero dell’Hellas Verona, ma nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Massimo Oddo, reduce dalla parentesi negativa al Crotone e nel mirino anche dello Spezia.